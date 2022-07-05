تيسير خالد: تسليم الرصاصة القاتلة للجانب الأميركي "كان خاطئاً"





وتابع خالد: كما ان التعهد الأميركي بعدم تسليمها للجانب الإسرائيلي كان كاذبا، لأن من قام بفحص الرصاصة هو الجانب الإسرائيلي، فيما اكتفى الجانب الأميركي بانتظار الرواية الإسرائيلية.



وختم تيسير خالد مدونته قائلا: الرئيس الأميركي في زيارته المرتقبة للمنطقة منتصف الشهر القادم بإمكانه الآن الشعور بالرضى فقد اعفاه ما صدر عن الخارجية الأميركية من عناء مجرد بحث هذا الأمر سواء مع الجانب الإسرائيلي او مع الجانب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنعلّق تيسير خالد في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على تقرير الخارجية الأميركية التي قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وقال: تقرير الخارجية الأميركية حول الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة جاء مسيسا كما كان متوقعا وكان مخزياً ويوفر الحماية للقاتل وقد جاء تسليم الرصاصة، التي انطلقت من بندقية جندي إسرائيلي، في الوقت غير المناسب وكان خطأ تسليم الرصاصة للجانب الأميركي.