عربي

تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكري أمريكية

تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكري أمريكية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع التونسية إبرام صفقة مع شركة "تكسترون للدفاع الجوي" الأمريكية، تحصل تونس بموجبها على 8 طائرات تدريب بتوابعها مع أنظمة محاكاة للطيران.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، إلى أن "الصفقة تندرج في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي، لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة للجيش التونسي".

وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد أوضحت أن "هذه الطائرات الجديدة ستحل محل طائرات التدريب الأساسي والمتقدم، وسيتم تخصيصها لتدريب الطيارين والتقنيين".

وأكدت الوزارة على أنه "ينتظر أن تتسلم تونس الدفعة الأولى من الطائرات خلال شهر مارس عام 2023، فيما سيتم استكمال بقية الطائرات خلال شهر أكتوبر من عام 2026".

ونوهت على أن "تمويل هذه الصفقة في قسطها الأكبر سيتم عبر هبة أمريكية في حين ستتكفل تونس ببقية التمويل".

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