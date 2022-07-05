رمزي رباح: التقرير الأمريكي حول اغتيال شيرين أبو عاقلة تضليل للعدالة الدولية





وأشار في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن أمريكا تسعى من خلال إشراك دولة الاحتلال في فحص المقذوف الذي اغتال شيرين الى تشويه الحقيقة، ومنع محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام العدالة الدولية، بعكس كل التحقيقات التي قامت بها وكالات دولية بما فيها أمريكية محايدة، والتي حمّلت الاحتلال وحده المسؤولية عن اغتيال الشهيدة شيرين.



واعتبر رباح أن قيام السلطة بتسليم الجانب الأمريكي المقذوف الذي اغتال الشهيدة شيرين أبو عاقلة كان خطئا فادحا، خاصة ان التحقيق الفلسطيني اثبت بكل الأدلة الدامغة مسؤولية دولة "الابرتهايد" الإسرائيلي عن عملية اغتيال أبو عاقلة.





وطالب رباح في إجراء تحقيق دولي تشارك فيه الأمم المتحدة في كافة جرائم الاحتلال لتوثيق الجرائم المروعة التي يرتكبها.



وأكد رباح أن "الابرتهايد" الممنهج ضد الشعب والأرض الفلسطينية ، يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وهذا يتطلب عزل ومحاسبة دولة الاحتلال ، كما يستدعي تكثيف الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتحقيق العدالة وعزل ومعاقبة دولة الاحتلال.



وأعلن رباح ان دائرة مناهضة "الابرتهايد" الاسرائيلي، بصدد تنظيم حملة دولية ضد "الابرتهايد" الإسرائيلي بهدف التوصل وإيجاد آليات للملاحقة والمساءلة لدولة الابرتهايد ، مستندين إلى تقارير المنظمات الدولية والى الجرائم اليومية التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا ، والمتمثلة بالإعدامات الميدانية والاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير وسرقة الموارد الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطناعتبر رئيس دائرة مناهضة "الابرتهايد" في منظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، أن التقرير الأمريكي حول اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة هو استمرار لسياسة الإدارة الأمريكية المنحازة إلى دولة "الابرتهايد" الإسرائيلي وتضليل للعدالة الدولية.