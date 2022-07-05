شؤون فلسطينية

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين-محافظات غزة ينعي شهيد لقمة العيش أحمد عياد

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين-محافظات غزة ينعي شهيد لقمة العيش أحمد عياد
الشهيد أحمد حرب عياد
رام الله - دنيا الوطن
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – محافظات غزة ينعي شهيد لقمة العيش العامل/ أحمد حرب عياد 32 عام ومن سكان الزيتون، الذي قضى شهيدا بسبب الاعتداء الوحشي عليه من جيش الاحتلال بالضرب المبرح أثناء توجهه للعمل في الداخل المحتل عند فتحة الجدار الفاصل بطولكرم شمال الضفة وهو يحاول الوصول لعمله.

واعتبر النقابي راسم البياري، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين محافظات غزة، نائب الأمين العام، أن لقمة العيش لعمالنا مغمسة بالدماء والتحديات فهم مهددين اثناء التنقل على المعابر والحدود للوصول للعمل داخل أراضي عام 48، ومعرضين للخطر.

وقال إن هذا المشهد يتكرر ويعتبر مؤشر خطير يهدد أمن وسلامة عمالنا وهم يسعون للحصول على فرصة عمل لإعالة أسرهم في ظل ارتفاع البطالة والفقر.

ودعا البياري المنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمة العمل الدولية لفتح تحقيق حول هذه الجريمة، وللضغط على حكومة الاحتلال لتخفيف الإجراءات والقيود التي تستهدف العمال والتي تشكل عبء ثقيل عليهم وتهدد حياتهم.

كما وتوجه بالتعازي لأسرة الشهيد ومحبيه وأكد على التضامن معهم في هذا المصاب الجلل، ودعا الله ان يتغمد الشهيد واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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