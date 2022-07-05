عربي

الجزائر: عفو رئاسي يشمل آلاف السجناء في ذكرى الاستقلال

الجزائر: عفو رئاسي يشمل آلاف السجناء في ذكرى الاستقلال
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، 5 مراسيم عفوٍ لصالح آلاف المساجين من عدة فئات، والتي تتراوح بين الإفراج وتخفيف العقوبة.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو/ تموز 1962.

وبحسب وكالة (الأناضول) فإنه وبحسب البيان، ، فقد  أوصى تبّون بتدابير تهدئة لفائدة موقوفين في مظاهرات الحراك، ويستفيد من إجراءات العفو العادية (التخفيفية) بموجب المرسوم الأول، 14914 محبوساً، محكومٌ عليهم نهائياً في جرائم القانون العام.

فيما تناولت المراسيم الـ4 الباقية إجراءات عفو استثنائية، تشمل المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، واستبدالها بالسجن 20 سنة.

والمحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوي، والناجحين في شهادات التعليم المتوسط والتكوين المهني والباكالوريا، حيث تخفّض عقوبتهم 24 شهراً.

ووفق البيان، "أوصى تبّون بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً، والموجودين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال".

وتقول منظمات حقوقية محلية إن عشرات الجزائريين معتقلين بسبب الحراك الشعبي، بعضهم موقوفون دون محاكمة وآخرون صدرت بحقّهم أحكام بالسجن.

والإثنين شارك تبّون باحتفال رسمي في قصر الشعب في العاصمة، بمناسبة الذكرى الـ 60 لاستقلال البلاد.

وفي 5 يوليو 1962، أنهى الاستعمار الفرنسيّ وجوده في الجزائر بعد احتلال دام 132 سنة (بدأ في 1830).

وتقول السلطات إن الاستعمار خلّف أكثر من 5 ملايين شهيد، إلى جانب نهب الثروات ومحاولات طمس الهوية الوطنية.

ويشارك باحتفالات هذا العام عددٌ من القادة، وفق مصادر إعلامية جزائرية.

من جهة أخرى، كشف بيان الرئاسة أنه "يجري حاليا إعداد قانون خاص، لفائدة المحكوم عليهم نهائيا (سجناء التسعينيات)، وهذا امتدادا لقانوني الرحمة (صدر عام 1995) والوئام المدني (صدر عام 1999)".

وأوضح أن ذلك يأتي "في سياق التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية من خلال المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني" في إشارة إلى لقاءات سابقة لتبون مع قادة أحزاب حول ملف سجناء التسعينات.

وكانت أحزاب جزائرية قد أعلنت سابقا أنها طالبت الرئيس تبون بإصدار عفو بحق سجناء أغلبهم من الإسلاميين أوقفوا خلال الأزمة الأمنية في التسعينيات.

وهؤلاء السجناء الذين يجهل عددهم الحقيقي أوقفوا بداية التسعينيات في ظل حالة طوارئ وصدرت بحقهم أحكام بالسجن ومازال منهم سجناء إلى اليوم.

وشهدت الجزائر مطلع التسعينيات أزمة أمنية وسياسية بعد إلغاء قيادة الجيش نتائج انتخابات نيابية فاز فيها الإسلاميون ودامت الأزمة سنوات مخلفة 200 ألف قتيل حسب أرقام رسمية.

أخبار ذات صلة

البرهان يحدد موعد حل مجلس السيادة السوداني

البرهان يحدد موعد حل مجلس السيادة السوداني

السعودية: غرامات مالية طائلة لـ288 مخالفا لأنظمة الحج

السعودية: غرامات مالية طائلة لـ288 مخالفا لأنظمة الحج

جدل في مصر حول مشروع قانون حظر &#34;زواج الأطفال&#34;

جدل في مصر حول مشروع قانون حظر "زواج الأطفال"

أكثر من 375 ألف حاج يصلون المدينة المنورة

أكثر من 375 ألف حاج يصلون المدينة المنورة

الجزائر تستعد للاستعراض العسكري &#34;الأضخم&#34; منذ سنوات

الجزائر تستعد للاستعراض العسكري "الأضخم" منذ سنوات

شؤون الحرمين تؤكد جاهزية كسوة الكعبة للعام 1443 هـ

شؤون الحرمين تؤكد جاهزية كسوة الكعبة للعام 1443 هـ

العراق: ارتفاع حصيلة إصابات الكوليرا إلى 160 وتسجيل وفاتين

العراق: ارتفاع حصيلة إصابات الكوليرا إلى 160 وتسجيل وفاتين

الحادثة الثانية خلال أيام.. مقتل امرأة رومانية بهجوم لسمكة قرش في مصر

الحادثة الثانية خلال أيام.. مقتل امرأة رومانية بهجوم لسمكة قرش في مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رمزي رباح: التقرير الأمريكي حول اغتيال شيرين أبو عاقلة تضليل للعدالة الدولية

رمزي رباح: التقرير الأمريكي حول اغتيال شيرين أبو عاقلة تضليل للعدالة الدولية

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين-محافظات غزة ينعي شهيد لقمة العيش أحمد عياد

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين-محافظات غزة ينعي شهيد لقمة العيش أحمد عياد

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

&#34;الإحصاء&#34; يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

"الإحصاء" يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

طالع كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس

الديمقراطية: التقرير الأميركي بشأن اغتيال &#34;أبو عاقلة&#34; منحاز ويبرر جرائم الاحتلال

الديمقراطية: التقرير الأميركي بشأن اغتيال "أبو عاقلة" منحاز ويبرر جرائم الاحتلال

العاروري: لا يوجد حراك جدي من المنظومة الإسرائيلية بشأن تبادل الأسرى

العاروري: لا يوجد حراك جدي من المنظومة الإسرائيلية بشأن تبادل الأسرى

منوعات

الحرب تشتعل بين شاكيرا وبيكيه..وهذا ما سيحصل

الحرب تشتعل بين شاكيرا وبيكيه..وهذا ما سيحصل

من والدين لبنانيين ..كيف حصلت ميرنا وليد على الجنسية المصرية؟

من والدين لبنانيين ..كيف حصلت ميرنا وليد على الجنسية المصرية؟

شاهد: الفنانة العالمية ليندسي لوهان في أحضان زوجها العربي

شاهد: الفنانة العالمية ليندسي لوهان في أحضان زوجها العربي

لهذا السبب..إحالة الفنان مصطفى هريدي لمحكمة الجنايات

لهذا السبب..إحالة الفنان مصطفى هريدي لمحكمة الجنايات

شاهد: غادة عبد الرازق تحدث ضجة برقصة رومانسية مع زوجها

شاهد: غادة عبد الرازق تحدث ضجة برقصة رومانسية مع زوجها

خلفاً لهاني شاكر..هذا الفنان قد يتولى منصب نقيب الموسيقيين في مصر

خلفاً لهاني شاكر..هذا الفنان قد يتولى منصب نقيب الموسيقيين في مصر

رسمياً..ثروة محمد رمضان تتجاوز 4 مليار!

رسمياً..ثروة محمد رمضان تتجاوز 4 مليار!

بعد أن حذفت كل صورها على إنستغرام..اختفاء ديانا حداد يثير الجدل

بعد أن حذفت كل صورها على إنستغرام..اختفاء ديانا حداد يثير الجدل

بعد جوني ديب..تهمة عنف منزلي تلاحق المغني العالمي ريكي مارتن

بعد جوني ديب..تهمة عنف منزلي تلاحق المغني العالمي ريكي مارتن

زواج نسرين طافش يُغضب الفنانة جيهان عبد العظيم..وهذا ما قالته

زواج نسرين طافش يُغضب الفنانة جيهان عبد العظيم..وهذا ما قالته

عربي

الجزائر: عفو رئاسي يشمل آلاف السجناء في ذكرى الاستقلال

الجزائر: عفو رئاسي يشمل آلاف السجناء في ذكرى الاستقلال

البرهان يحدد موعد حل مجلس السيادة السوداني

البرهان يحدد موعد حل مجلس السيادة السوداني

السعودية: غرامات مالية طائلة لـ288 مخالفا لأنظمة الحج

السعودية: غرامات مالية طائلة لـ288 مخالفا لأنظمة الحج

جدل في مصر حول مشروع قانون حظر &#34;زواج الأطفال&#34;

جدل في مصر حول مشروع قانون حظر "زواج الأطفال"