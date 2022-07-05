شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت خمسة مواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية .

وأفادت مصاد أمنية، أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل في نابلس، وفتشتها، واعتقلت المواطنيْن ليث أبو غلمي، ونضال أبو غلمي.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة طمون جنوب طوباس .

ومن بين المعتقلين الأسيرين المحررين محمد خالد أبو خليفة، والشيخ عطالله الجبالي، جاء ذلك بعد اقتحام المخيم ومداهمة منزلي ذويهما في حي الهدف بمخيم جنين .

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