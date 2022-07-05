قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت خمسة مواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية .وأفادت مصاد أمنية، أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل في نابلس، وفتشتها، واعتقلت المواطنيْن ليث أبو غلمي، ونضال أبو غلمي.واعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة طمون جنوب طوباس .ومن بين المعتقلين الأسيرين المحررين محمد خالد أبو خليفة، والشيخ عطالله الجبالي، جاء ذلك بعد اقتحام المخيم ومداهمة منزلي ذويهما في حي الهدف بمخيم جنين .