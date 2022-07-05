دولي

يُتهم فيه بتلقي هدايا.. بدء محاكمة نتنياهو في الملف المُلقب بـ "1000" اليوم

يُتهم فيه بتلقي هدايا.. بدء محاكمة نتنياهو في الملف المُلقب بـ "1000" اليوم
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ في المحكمة المركزية بالقدس اليوم، المداولات في محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، بنيامين نتنياهو، في الملف الملقب بـ "1000"، والذي يتهم فيه نتنياهو بتلقي هدايا من رجال أعمال الثراء بمئات آلاف الشواكل.

ومن بين هؤلاء، الملياردير ارنون ميلتشن، ورجل الأعمال الأسترالي، جيمس باكير، فيما يتهم نتنياهو في هذا الملف بإساءة الائتمان.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن هناك 14 شاهداً في هذا الملف، وأنه بعد انتهاء المحكمة من الاستماع الى شهادات هؤلاء سيستأنف النظر في الملف رقم "4000" الذي يتهم فيه نتنياهو بتلقي الرشاوى والتغطية الصحفية الإيجابية مقابل امتيازات منحها لمالك شركة "بيزيك"، شاؤول الوفيتيش.

ومن المرجح أن تستغرق محكامة نتنياهو وقتاً طويلاً، بل وعدة سنوات، إذا لم يتم التوصل إلى صفقة بين هيئتي الادعاء والدفاع.

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