فيديو.. إصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية طعن قرب تل أبيب وفرار المنفذ

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، نقلاً عن مستشفى "شيبا-تل هشومير"، بأن تدهوراً طرأ على حالة المستوطن الذي طُعن قرب (جفعات شموئيل)، وهو الآن في حالة خطيرة.



وكانت (القناة 13) الإسرائيلية، أفادت اليوم الثلاثاء، بإصابة مستوطن يبلغ من العمر (47 عاماً) في عملية طعن بين (جفعات شموئيل) و(بني براك)، قرب تل أبيب.

وتزعم القناة الإسرائيلية، بأن المستوطن، تم طعنه من قبل شخص مجهول، أثناء سيره على الجسر الذي يربط بين المنطقتين.









ونقلت القناة عن المصاب قوله: إنه "تعرض لهجوم من قبل عربي طعنه مرتين في رأسه"، مشيرة إلى أن عمليات تمشيط تجرى بحثاً عن المنفذ. وتزعم القناة الإسرائيلية، بأن المستوطن، تم طعنه من قبل شخص مجهول، أثناء سيره على الجسر الذي يربط بين المنطقتين.

وكانت (القناة 13) الإسرائيلية، أفادت اليوم الثلاثاء، بإصابة مستوطن يبلغ من العمر (47 عاماً) في عملية طعن بين (جفعات شموئيل) و(بني براك)، قرب تل أبيب.

رام الله - دنيا الوطن