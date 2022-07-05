دولي

لابيد يتوجه إلى فرنسا في أول زيارة سياسية له منذ توليه منصبه الحالي

لابيد يتوجه إلى فرنسا في أول زيارة سياسية له منذ توليه منصبه الحالي
يائير لابيد
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى فرنسا صباح اليوم في أول زيارة سياسية له منذ توليه منصبه الحالي. 

ومن المقرر أن يجتمع لابيد خلالها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ويبحث معه سلسلة قضايا وفي مقدمتها الملف الإيراني.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن مصدر سياسي وصفته بأنه "كبير" قوله: إن إسرائيل معنية بتحديد جدول زمني للتوصل الى اتفاق نووي مع طهران في ظل تقدمها في عملية تخصيب اليورانيوم. 

ومن المرجح أن تتم أيضا  مناقشة الملف اللبناني حيث سيؤكد لابيد أن إسرائيل لن تجري مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بينها وبين لبنان "تحت تهديدات حزب الله".

ويتوقع أن تطرح قضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة على بساط البحث.

ومن جانبه يتوجه وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إلى اليونان اليوم للمشاركة في مؤتمر قمة بحضور وزيري الدفاع اليوناني والقبرصي. 

ويتناول المؤتمر قضايا مختلفة بضمنها أمنية تهم الجانبين.

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