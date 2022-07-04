إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من الشبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات في بلدة أبو ديس شرق القدس.وأفادت مصادر محلية أن أربعة شبان أصيبوا بينهم إصابة خطيرة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس، عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال.يذكر أن خمسة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المتفجر "دمدم"، خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام جيش الاحتلال بلدة دورا.ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر حزيران/ يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكاً، أبرزها استشهاد (13) مواطناً.