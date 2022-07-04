شاهد: مراسل عسكري إسرائيلي داخل مسجد بالسعودية

وأوضحت القناة، أن مراسلها في زيارة للسعودية، إذ قام بجولة في الأسواق والمحال التجارية، والمساجد وتوضأ، حيث أدى الصلاة برفقة الناس. وفق قولها

وكانت، قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت الماضي، بأن تل أبيب ستحاول الترويج لصفقة ضخمة، تتضمن بيع أنظمة دفاع جوي للسعودية.



