دولي

شاهد: مراسل عسكري إسرائيلي داخل مسجد بالسعودية

شاهد: مراسل عسكري إسرائيلي داخل مسجد بالسعودية
المراسل العسكري الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت القناة الـ (13) الإسرائيلية، تقريرًا مصورًا يظهر مراسلها العسكري ألون بن دافيد وهو داخل أحد المساجد في المملكة العربية السعودية. 

وأوضحت القناة، أن مراسلها في زيارة للسعودية، إذ قام بجولة في الأسواق والمحال التجارية، والمساجد وتوضأ، حيث أدى الصلاة برفقة الناس. وفق قولها 

وكانت، قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت الماضي، بأن تل أبيب ستحاول الترويج لصفقة ضخمة، تتضمن بيع أنظمة دفاع جوي للسعودية. 

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستحاول في الأسابيع المقبلة، الترويج لصفقة ضخمة تتضمن بيع أنظمة دفاع جوي للسعودية برعاية أمريكية، في الأسابيع المقبلة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
 


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