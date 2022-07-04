شؤون فلسطينية

الديمقراطية: التقرير الأميركي بشأن اغتيال "أبو عاقلة" منحاز ويبرر جرائم الاحتلال

الديمقراطية: التقرير الأميركي بشأن اغتيال "أبو عاقلة" منحاز ويبرر جرائم الاحتلال
شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إدانتها ورفضها بما جاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية بشأن التقرير الذي صدر عقب الفحص الجنائي الأميركي للرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وشددت الجبهة أن التقرير الأميركي غير مهني ومنحاز لدولة الاحتلال الإسرائيلية ويبرر جرائمها، رغم أن كافة التقارير والتحقيقات والأدلة والبراهين الدامغة، تؤكد أن إسرائيل هي التي قتلت الصحفية أبو عاقلة بشكل متعمد.

وأوضحت أن الإدارة الأميركية هي طرف منحاز لدولة الاحتلال وتعمل على تبرئتها، وحرف التحقيق عن مساره في جريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة، بما يضمن إفلات إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال من العقاب على جريمتها النكراء.

وختمت الجبهة بيانها، مضيفةً: "لا نقبل بإشراك الاحتلال في أية لجان تحقيق في ظروف اغتيال الصحفية أبو عاقلة، وندعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قتلة أبو عاقلة". 

أخبار ذات صلة

طالع كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس

العاروري: لا يوجد حراك جدي من المنظومة الإسرائيلية بشأن تبادل الأسرى

العاروري: لا يوجد حراك جدي من المنظومة الإسرائيلية بشأن تبادل الأسرى

&#34;التشريعي&#34; بغزة: الإعلان الأمريكي بشأن اغتيال أبو عاقلة انحياز لإسرائيل

"التشريعي" بغزة: الإعلان الأمريكي بشأن اغتيال أبو عاقلة انحياز لإسرائيل

إصابات خلال مواجهات بعد اقتحام جيش الاحتلال دورا جنوب الخليل

إصابات خلال مواجهات بعد اقتحام جيش الاحتلال دورا جنوب الخليل

بكيرات: الوعي ورد الفعل المقدسي يتنامى لمواجهة تهويد الأقصى

بكيرات: الوعي ورد الفعل المقدسي يتنامى لمواجهة تهويد الأقصى

مجدلاني: التقرير الأمريكي حول اغتيال &#34;أبو عاقلة&#34; انحياز وشراكة مع الاحتلال

مجدلاني: التقرير الأمريكي حول اغتيال "أبو عاقلة" انحياز وشراكة مع الاحتلال

نقابة الصحفيين: التقرير الأميركي بخصوص الشهيدة أبو عاقلة سياسي وغير مهني

نقابة الصحفيين: التقرير الأميركي بخصوص الشهيدة أبو عاقلة سياسي وغير مهني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس

الديمقراطية: التقرير الأميركي بشأن اغتيال &#34;أبو عاقلة&#34; منحاز ويبرر جرائم الاحتلال

الديمقراطية: التقرير الأميركي بشأن اغتيال "أبو عاقلة" منحاز ويبرر جرائم الاحتلال

&#34;التشريعي&#34; بغزة: الإعلان الأمريكي بشأن اغتيال أبو عاقلة انحياز لإسرائيل

"التشريعي" بغزة: الإعلان الأمريكي بشأن اغتيال أبو عاقلة انحياز لإسرائيل

إصابات خلال مواجهات بعد اقتحام جيش الاحتلال دورا جنوب الخليل

إصابات خلال مواجهات بعد اقتحام جيش الاحتلال دورا جنوب الخليل

بكيرات: الوعي ورد الفعل المقدسي يتنامى لمواجهة تهويد الأقصى

بكيرات: الوعي ورد الفعل المقدسي يتنامى لمواجهة تهويد الأقصى

المطران حنا: نتمنى بأن يكون الموقف المسيحي العالمي تجاه فلسطين واضحًا

المطران حنا: نتمنى بأن يكون الموقف المسيحي العالمي تجاه فلسطين واضحًا

توقيع اتفاقية دعم وإطلاق المرحلة الثانية لمشروع تعزيز الاستدامة بالأداء والبنية التحتية

توقيع اتفاقية دعم وإطلاق المرحلة الثانية لمشروع تعزيز الاستدامة بالأداء والبنية التحتية

&#34;الخارجية&#34; ترفض البيان الأمريكي بشأن أبو عاقلة وتعتبره حمايًة للمجرمين

"الخارجية" ترفض البيان الأمريكي بشأن أبو عاقلة وتعتبره حمايًة للمجرمين

منوعات

من والدين لبنانيين ..كيف حصلت ميرنا وليد على الجنسية المصرية؟

من والدين لبنانيين ..كيف حصلت ميرنا وليد على الجنسية المصرية؟

شاهد: الفنانة العالمية ليندسي لوهان في أحضان زوجها العربي

شاهد: الفنانة العالمية ليندسي لوهان في أحضان زوجها العربي

لهذا السبب..إحالة الفنان مصطفى هريدي لمحكمة الجنايات

لهذا السبب..إحالة الفنان مصطفى هريدي لمحكمة الجنايات

شاهد: غادة عبد الرازق تحدث ضجة برقصة رومانسية مع زوجها

شاهد: غادة عبد الرازق تحدث ضجة برقصة رومانسية مع زوجها

خلفاً لهاني شاكر..هذا الفنان قد يتولى منصب نقيب الموسيقيين في مصر

خلفاً لهاني شاكر..هذا الفنان قد يتولى منصب نقيب الموسيقيين في مصر

رسمياً..ثروة محمد رمضان تتجاوز 4 مليار!

رسمياً..ثروة محمد رمضان تتجاوز 4 مليار!

بعد أن حذفت كل صورها على إنستغرام..اختفاء ديانا حداد يثير الجدل

بعد أن حذفت كل صورها على إنستغرام..اختفاء ديانا حداد يثير الجدل

بعد جوني ديب..تهمة عنف منزلي تلاحق المغني العالمي ريكي مارتن

بعد جوني ديب..تهمة عنف منزلي تلاحق المغني العالمي ريكي مارتن

زواج نسرين طافش يُغضب الفنانة جيهان عبد العظيم..وهذا ما قالته

زواج نسرين طافش يُغضب الفنانة جيهان عبد العظيم..وهذا ما قالته

شاهد: أول صورة رسمية لنسرين طافش مع زوجها

شاهد: أول صورة رسمية لنسرين طافش مع زوجها

عربي

البرهان يحدد موعد حل مجلس السيادة السوداني

البرهان يحدد موعد حل مجلس السيادة السوداني

السعودية: غرامات مالية طائلة لـ288 مخالفا لأنظمة الحج

السعودية: غرامات مالية طائلة لـ288 مخالفا لأنظمة الحج

جدل في مصر حول مشروع قانون حظر &#34;زواج الأطفال&#34;

جدل في مصر حول مشروع قانون حظر "زواج الأطفال"

أكثر من 375 ألف حاج يصلون المدينة المنورة

أكثر من 375 ألف حاج يصلون المدينة المنورة