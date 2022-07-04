العاروري: لا يوجد حراك جدي من المنظومة الإسرائيلية بشأن تبادل الأسرى





وتابع: "نحن في (حماس) مسؤولون عن موضوع تبادل الأسرى وليس هناك شيء مجانيًا".



وشدد العاروري على أن الاحتلال تعرض لضربة قاسية وهذا ما جعل حكومته غير مستقرة وفاقد للرؤية والاستراتيجية.



وأكمل: "الاحتلال مستمر في الحفريات تحت المسجد الأقصى ولم يعثر على أي أثر يربط اليهود بهذه المنطقة".



كما وقال: إن "الأقصى مكان مقدس وإذا حصل له شيء فإنه قد يتسبب في انفجار عالمي".



وأوضح العاروري أن مسؤولية الأمة والسلطة وشعبنا الفلسطيني تكمن في عدم استمرار الحفريات في الأقصى.



وذكر أن كل قطعة سلاح موجودة بالضفة الغربية يجب أن توجه نحو الاحتلال وهذا ما يوحد شعبنا، مضيفاً:"نحن على ثقة تامة بأن الخليل ستتصدر مقاومة الاحتلال ونحن ندعمها بكل ما أوتينا من قوة".



رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة (حماس) صالح العاروري: إن "حركته جاهزة لإنجاز صفقة تبادل أسرى، ولكن هناك ثمن لا بد للاحتلال أن يدفعه".وأضاف العاروري في تصريح له مساء اليوم الاثنين، أن (حماس) لديها جهة مسؤولة عن إدارة موضوع تبادل الأسرى، وكل معلومة عن أسرى الاحتلال لديها لها ثمن.وأكد عدم وجود يوجد حراك جدي من المنظومة الإسرائيلية بشأن إجراء صفة تبادل الأسرى.