"التشريعي" بغزة: الإعلان الأمريكي بشأن اغتيال أبو عاقلة انحياز لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال المجلس التشريعي بغزة: إن "الإعلان الأمريكي بشأن اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة مستهجن ومرفوض ويشكل امتدادا لسياسة انحياز أمريكا الأعمى للاحتلال الإسرائيلي والكيل بمكيالين، لتبرئة الاحتلال ومساعدته للإفلات من العقاب".ودعا المجلس في تصريح مقتضب له اليوم الاثنين، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى الإسراع في اتخاذ خطوات جدية وموقف علني واضح من جريمة اغتيال الصحفية أبوعاقلة.وتابع أن "عدم محاسبة الاحتلال على جرائمه هو بمثابة ضوء أخضر له لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية".