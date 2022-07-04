إصابات خلال مواجهات بعد اقتحام جيش الاحتلال دورا جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب مواجهات اندلعت بعد اقتحام جيش الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل.وأفادت مصادر محلية بإصابة 5 فلسطينيين بالرصاص المتفجر "دمدم"، خلال المواجهات المندلعة بعد اقتحام جيش الاحتلال بلدة دورا.وداهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل الفلسطينية في بلدة دورا، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وعرف من أصحابها محمد شندي ومراد الفقيه.وشنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية طالت أكثر من 20 مواطناً، تخللها اشتباكات مسلحة ومواجهات مع الشبان الفلسطينيين.وتصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة وسمع صوت إطلاق النار بكثافة في المدينة.