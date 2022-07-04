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عربي

البرهان يحدد موعد حل مجلس السيادة السوداني

البرهان يحدد موعد حل مجلس السيادة السوداني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الذي تديره الآلية الثلاثية، مشددا على أهمية حماية وحدة وأمن السودان.

وقال البرهان في مؤتمر صحفي: "هدفنا حماية الأمن والتحول الديمقراطي"، مشددا على أن "المؤسسة العسكرية لن تشارك في الحوار الذي تديره الآلية الثلاثية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ودعا جميع القوى الوطنية إلى المشاركة في الحوار السوداني، مؤكدا أن "المؤسسة العسكرية ستلتزم بتطبيق مخرجات الحوار، وأن مجلس السيادة سيحل بعد تشكيل الحكومة المقبلة، وسيتم تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة".

وأوضح البرهان أن انسحاب الجيش من الحوار "يهدف لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات".

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