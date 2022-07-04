بكيرات: الوعي ورد الفعل المقدسي يتنامى لمواجهة تهويد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، أن حالة الوعي لدى المقدسيين تتنامى أمام تصاعد مخاطر التهويد في المسجد الأقصى، إلى جانب ثبات المرابطين وتحديهم لقوات الاحتلال والمستوطنين.وأوضح بكيرات أن "الوعي والصمود المقدسي يتنامي في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن المقدسيين يعانون جراء هذه الانتهاكات وبطش الاحتلال اليومي بحقهم.وذكر أن الاحتلال يسعى إلى حسم المعركة الديمغرافية في القدس المحتلة، ويحاول تدمير الآثار العربية والإسلامية وأي معالم تاريخية تدلل على أحقية الفلسطيني بأرضه ومقدساته.ولفت إلى أن تساقط الحجارة في جدران المسجد الأقصى متواصل بسبب حفريات الاحتلال، منوها إلى وجود خطط تهويدية لتحويل منطقة القصور الأموية بالقدس المحتلة إلى "مطاهر للهيكل" المزعوم.وشدد بكيرات على أن الاحتلال يهدف إلى خلق فراغات أسفل المسجد الأقصى، ضمن مساعيه الحثيثة لخلخلة أساسات المسجد، وبالتالي التسريع في هدمه.ويتواصل الاعتكاف والرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك لليوم الرابع على التوالي، في رسالة أكدت للاحتلال على أحقية المسلمين بالمسجد والمقدسات الإسلامية بمدينة القدس المحتلة.