شؤون فلسطينية

مجدلاني: التقرير الأمريكي حول اغتيال "أبو عاقلة" انحياز وشراكة مع الاحتلال

مجدلاني: التقرير الأمريكي حول اغتيال "أبو عاقلة" انحياز وشراكة مع الاحتلال
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، التقرير الأمريكي حول اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة بأنه غير مهني ومنحاز للاحتلال في محاولة واضحة وبالشراكة مع الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال للتهرب من المسؤولية وبغطاء أمريكي.

وقال مجدلاني: إن "تقرير النائب العام الفلسطيني وكافة أفادات الشهود تؤكد أن من قام بعملية الاغتيال هو الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "هذا الاستهتار الأمريكي بالدم الفلسطيني دليل واضح على سياسة هذا الإدارة المنحازة بالكامل للاحتلال والتي توفر غطاءً دوليا لقوات الاحتلال للمزيد من القتل والإجرام".

وأشار مجدلاني إلى أن الجهات الفلسطينية المختصة فتح تحقيق دولي مستقل بهذه القضية متابعتها في محكمة الجنايات الدولية لكشف الحقيقة، ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، ليتم محاكمة قتلتها وعدم افلاتهم من العقاب.

ودعا كافة المؤسسات الإعلامية العربية والدولية لفضح هذا التزييف الأمريكي لقضية أبو عاقلة فاستهدافها كان بجريمة اغتيال واضحة ورسالة للإعلام كافة مما يعني ضرورة تحمل الاحتلال نتيجة ذلك.

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