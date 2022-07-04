المطران حنا: نتمنى بأن يكون الموقف المسيحي العالمي تجاه فلسطين واضحًا



وأضاف المطران حنا: "ما نود أن نقوله في صبيحة هذا اليوم بأن الكنائس المسيحية في عالمنا مطالبة اليوم أكثر من اي وقت مضى بأن تنحاز إلى عدالة القضية الفلسطينية، وألا ترضخ لأية ضغوطات أو ابتزازات من اي جهة كانت فالموقف المسيحي يجب أن يكون موقفا نبويا مستندا على القيم المسيحية الإيمانية والروحية والأخلاقية والإنسانية والتي تحثنا دوما على أن يكون انحيازنا للمظلومين وليس للظالمين".





وتابع: "نطمح إلى موقف مسيحي عالمي جريء لا يأخذ بعين الاعتبار سوى القيم المسيحية التي تحثنا على أن نكون مدافعين حقيقيين عن كل إنسان مظلوم ومتألم في هذا العالم".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الاثنين، إنه "يثمن المواقف التي تصدر عن بعض المرجعيات المسيحية العالمية تجاه القضية الفلسطينية، ونتمنى أن تتطور هذه المواقف لكي تكون أكثر وضوحا، ولكي تتسع رقعتها وتشمل كافة الكنائس وكافة المرجعيات الروحية المسيحية في عالمنا".