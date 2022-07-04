بتسيلم: احتمال محاكمة إسرائيل عن موت أبو عاقلة هو صفر وستبقى على حصانتها





وأضاف المركز: "ليس واضحاً على أيّ أساس تُريد وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إنهاء الموضوع بمجرّد وصف مقتلها كمأساة لا كجريمة يجب أن يحاسَب مرتكبوها".





وتابع: "أمّا إسرائيل فإنّ سياستها المتّبعة في التحقيق بمقتل فلسطينيّين لم تكن يوماً سوى عمليّة طمس منظّم للحقائق غايتها إتاحة استمرار القتل دون عائق، ولا يتغيّر هذا الأمر حين تكون الضحيّة مواطنة أمريكيّة، كما في هذه الحالة".





وذكر المركز أن احتمال مساءلة ومحاكمة المسؤولين عن موت شيرين أبو عاقلة هو صفر، وستبقى على حالها الحصانة الدوليّة التي تتمتّع بها إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم): إنه "يتّضح وفقاً لجميع المعطيات والتحقيقات التي نُشرت حتى الآن أنّ إسرائيل هي المسؤولة عن مقتل الصحفيّة شيرين أبو عاقلة".