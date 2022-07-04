الرئيس عباس يصل الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلالها

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة الجزائرية بدعوة كريمة من من نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، للمشاركة في الاحتفالات الرسمية للجمهورية الجزائرية الشقيقة في الذكرى الـ 60 لاستقلالها في الخامس من تموز/يوليو الجاري.وكان في استقبال الرئيس عباس: رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير العدل عبد الرشيد طبي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.واستعرض الرئيس عباس، ورئيس الوزراء الجزائري حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما عزف النشيد الوطني الفلسطيني، ومن ثم توجه الرئيس إلى مقر إقامته.وسيلتقي، خلال الزيارة، الرئيس تبون لاطلاعه على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، كما سيبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآخر التطورات بشأن عقد القمة العربية وتنسيق المواقف التي تضمن نجاحها.ويرافق الرئيس كل من: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة.