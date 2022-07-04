السعودية: غرامات مالية طائلة لـ288 مخالفا لأنظمة الحج

رام الله - دنيا الوطنفرضت السلطات السعودية 10 آلاف ريال غرامة على 288 ممن خالفوا أنظمة الحج، قيما تستعد المملكة لاستقبال مليون حاج بعد تقليص كبير لأعدادهم في ظل جائحة كورونا.وقال قائد قوات أمن الحج الفريق محمد البسامي: "تم ضبط 288 مواطنا ومقيما مخالفين لأنظمة الحج، وتم تطبيق العقوبة المقررة عليهم بعشرة آلاف ريال" سعودي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضح البسامي في مؤتمر صحفي أن السلطات أعادت خلال الأيام الماضية أكثر من 99 ألف شخص "حاولوا الدخول إلى مكة دون تصريح حج، إضافة إلى أكثر من 69 ألف سيارة لم تحصل على ترخيص لدخول المدينة خلال موسم الحج.وكانت سلطات المملكة حذّرت في وقت سابق من محاولة تأدية فريضة الحج دون تصريح.وتسمح السعودية هذا العام لمليون شخص من داخل المملكة وخارجها تم اختيارهم عبر نظام القرعة للمشاركة في المناسك السنوية.وقلصت السعودية أعداد الحج بشكل كبير، عام 2020 بتأثير تفشي فيروس كورونا، حيث لم يشارك في تلك المناسك سوى بضعة آلاف، ليرتفع العدد إلى 60 ألفا في 2021، وتتركز الأنظار هذا العام على المخاوف من تفشي الفيروس مجددا.