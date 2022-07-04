"الخارجية" ترفض البيان الأمريكي بشأن أبو عاقلة وتعتبره حمايًة للمجرمين





واعتبرته الوزارة، محاولة بائسة لحماية المجرمين والقتلة وتهربا من تحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعدامهما.





وقالت: "كما وأنه عبارة عن صيغ سياسية وفبركات إعلامية لا تمت بصله للفحص الفني أو التحليل الجنائي، وكأنه حكم مسبق تم تنسيقه مع الجانب الإسرائيلي لتوفير أبواب هروب للجناة والقتلة، بما يكشف زيف الإدعاء الإسرائيلي الأمريكي والمبررات التي تم سوقها بشأن تسليم الرصاصة".





وأكدت الوزارة وبناءً على التحقيقات الفلسطينية والنائب العام الفلسطيني أنها ستواصل متابعتها مع المحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها بشأن إقدام قوات الاحتلال وبشكل متعمد قتل الشهيدة أبو عاقلة.



رام الله - دنيا الوطنرفضت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، بشدة ما صرح به الجانب الأمريكي بشأن جريمة اعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة.