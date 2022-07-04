دولي

الكشف عن تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا

الكشف عن تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال إن كلفة خطة الإنعاش وإعادة الإعمار في بلاده تقدر بـ750 مليار دولار، مشددا على ضرورة توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة الإعمار.

وأضاف: "من الذي يجب أن يدفع ثمن خطة إعادة الإعمار المقدرة بـ750 مليار دولار؟  نعتقد أن المصدر الرئيسي ينبغي أن يكون الأصول الروسية المجمدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وصرح شميغال في رسالة بالفيديو في مؤتمر دولي حول إعادة الإعمار في أوكرانيا بأن بعض الدول بدأت بمصادرة هذه الأصول.

وأضاف أن مصادر التعافي الأخرى هي المنح والقروض الميسرة من المنظمات المالية الدولية والدول الشريكة، والاستثمارات، فضلا عن ميزانية الدولة.

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