(حماس): نرفض نتائج التحقيق الأمريكي بحادثة اغتيال ابو عاقلة وندعو لاجراء تحقيق دولي

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، مساء اليوم الاثنين، على نتائج التحقيق الأمريكية، المتعلقة بحادثة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الفضائية، قبل عدة أشهر، أثناء تغطيتها لأحداث اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.وأعربت الحركة في تصريح لها، عن رفضها لنتائج التحقيق الأمريكي المنحاز للاحتلال، داعية لتحقيق دولي في جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.واستهجنت الحركة في تصريحها، النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق الأمريكي في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي في شهر أيار/ مايو.واعتبرت الحركة، التحقيق الأمريكي، انحيازاً فاضحاً لرواية الاحتلال، واستهتاراً بالدم الفلسطيني، ومحاولةً لتبرئة الإسرائيليين من تبعات هذه الجريمة النكراء التي هزَّت العالم.وقالت: "أمام هذه النتائج المنحازة من قبل الولايات المتحدة؛ والتي خالفت جميع نتائج التحقيق التي أُجريت سابقاً، بما فيها تحقيقات لوكالات إعلام أمريكية، فإنَّنا في حركة حماس، نعلن رفضنا للتحقيق الأمريكي، ونشكّك في نزاهته، ونجدّد تأكيدنا أنَّ الاحتلال هو المسؤول الأوَّل والمباشر عن جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة بشكلٍ متعمَّد، وندعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل، ورفع القضية إلى محكمة الجنايات الدولية لكشف الحقيقة، ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة".