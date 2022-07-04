النيابة العامة تحسمها.. اغتيال أبو عاقلة كان باستهداف مباشر من جيش الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصدرت النيابة العامة بيانا بشأن قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الفضائية، قبل عدة أشهر، أثناء تغطيتها لأحداث اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.وقالت النيابة في بيان أصدرته، مساء اليوم الاثنين: "إن النتائج التي توصلت اليها تحقيقات النيابة العامة في قضية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة والتي سبق وأن تم الاعلان عنها بُنيت على مجموعة من الادلة والبينات الدامغة والتي تضمنت تقارير فنية ومعاينات وإفادات شهود العيان؛ حسمت بشكل قاطع أن اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة كان باستهداف مباشر من أحد افراد قوة جيش الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة بالمكان، وأثبتت بالوجه القاطع أن وقت ومكان وقوع الجريمة لم يكن هناك أي مظاهر أو مواجهات مسلحة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت: "وتضمنت البينات التقارير الفنية المتعلقة بالمقذوف الناري المستخرج من رأس الشهيدة شيرين أبوعاقلة، والتي بينت أن المقذوف من عيار 5.56 خارق للدروع واطلق من مسافة 170 الى 180 متر بمسار إطلاق يتوافق ومكان تمركز قوة جيش الاحتلال الاسرائيلي".وأكدت النيابة في بيانها، أنها قامت بتحقيقاتها بشكل مستقل، وأطلعت الجانب الامريكي على فحوى النتائج التي تم التوصل اليها كون أبو عاقلة تحمل الجنسية الامريكية.وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي أجرى تحقيقاً منفصلاً منذ وقوع الجريمة، منوهة في الوقت ذاته إلى أنه وبهدف استكمال تحقيقاتهم، تم تسليمهم المقذوف الناري لمدة 24 ساعة لاجراء الفحص الفني اللازم من قبل خبراء امريكيين تم احضارهم لهذه الغاية؛ وذلك بناء على طلب رسمي قدم من الادارة الامريكية وتمت الموافقة عليه من الجهات المختصة في دولة فلسطين.وأكدت النيابة العامة في بيانها، أنه تم إعادة المقذوف لها، اصولاً وتم التاكد من خلال الخبراء الفنيين لديها بانه اعيد بذات الحالة التي سلم عليها.في السياق، ردت النيابة العامة على تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن نتائج الفحص الفني من وجود أضرار بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل الى نتيجة واضحة بشانه، مؤكدة عدم صحة ذلك.وأعربت عن استغرابها لما ورد في البيان كون ان التقارير الفنية الموجودة لديها، تؤكد ان الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم.وقالت: "هذا الى جانب أن استهداف أبو عاقلة ووفقاً للأدلة والبينات القاطعة كان بشكلٍ متعمد، ومن غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الامريكي بعدم وجود أسباب تشير أن الاستهداف كان متعمداً، سيما وأنهم كانوا على اطلاع بمجمل تحقيقات النيابة العامة التي أكدت مسألة التعمد في القتل سواء بما هو موثق بتسجيلات الفيديو أو من خلال شهود العيان أو مسار ومسافة وارتفاعات اطلاق النار أو من خلال استهداف من حاول إسعاف الشهيدة ، وفق ما تم تفصيله في اعلان نتائج تحقيقاتنا في المؤتمر الصحفي".وأوضحت النيابة، أنها الجهة المختصة بإجراء التحقيق من الناحية القانوينة، لافتة إلى أن أي نتائج تحقيقات تجريها أي جهات أخرى غير ملزمة لها قانوناً.واختتمت النيابة بيانها، بالقول: "استناداً الى التحقيقات فان اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعمد اغتيال الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وسنعمل على استكمال اجراءاتنا القانونية لملاحقة اسرائيل أمام المحاكم الدولية".