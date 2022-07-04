شؤون فلسطينية

النيابة العامة تحسمها.. اغتيال أبو عاقلة كان باستهداف مباشر من جيش الاحتلال

النيابة العامة تحسمها.. اغتيال أبو عاقلة كان باستهداف مباشر من جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الفضائية، قبل عدة أشهر، أثناء تغطيتها لأحداث اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.

وقالت النيابة في بيان أصدرته، مساء اليوم الاثنين: "إن النتائج التي توصلت اليها تحقيقات النيابة العامة في قضية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة والتي سبق وأن تم الاعلان عنها بُنيت على مجموعة من الادلة والبينات الدامغة والتي تضمنت تقارير فنية ومعاينات وإفادات شهود العيان؛ حسمت بشكل قاطع أن اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة كان باستهداف مباشر من أحد افراد قوة جيش الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة بالمكان، وأثبتت بالوجه القاطع أن وقت ومكان وقوع الجريمة لم يكن هناك أي مظاهر أو مواجهات مسلحة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت: "وتضمنت البينات التقارير الفنية المتعلقة بالمقذوف الناري المستخرج من رأس الشهيدة شيرين أبوعاقلة، والتي بينت أن المقذوف من عيار 5.56 خارق للدروع واطلق من مسافة 170 الى 180 متر بمسار إطلاق يتوافق ومكان تمركز قوة جيش الاحتلال الاسرائيلي".

وأكدت النيابة في بيانها، أنها قامت بتحقيقاتها بشكل مستقل، وأطلعت الجانب الامريكي على فحوى النتائج التي تم التوصل اليها كون أبو عاقلة تحمل الجنسية الامريكية. 

وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي أجرى تحقيقاً منفصلاً منذ وقوع الجريمة، منوهة في الوقت ذاته إلى أنه وبهدف استكمال تحقيقاتهم، تم تسليمهم المقذوف الناري لمدة 24 ساعة لاجراء الفحص الفني اللازم من قبل خبراء امريكيين تم احضارهم لهذه الغاية؛ وذلك بناء على طلب رسمي قدم من الادارة الامريكية وتمت الموافقة عليه من الجهات المختصة في دولة فلسطين.

وأكدت النيابة العامة في بيانها، أنه تم إعادة المقذوف لها، اصولاً وتم التاكد من خلال الخبراء الفنيين لديها  بانه اعيد بذات الحالة التي سلم عليها.

في السياق، ردت النيابة العامة على تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن نتائج الفحص الفني من وجود أضرار بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل الى نتيجة واضحة بشانه، مؤكدة عدم صحة ذلك.

وأعربت عن استغرابها لما ورد في البيان كون ان التقارير الفنية الموجودة لديها، تؤكد ان الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم.

وقالت: "هذا الى جانب أن استهداف أبو عاقلة ووفقاً للأدلة والبينات القاطعة كان بشكلٍ متعمد، ومن غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الامريكي بعدم وجود أسباب تشير أن الاستهداف كان متعمداً، سيما وأنهم كانوا على اطلاع بمجمل تحقيقات النيابة العامة التي أكدت مسألة التعمد في القتل سواء بما هو موثق بتسجيلات الفيديو أو من خلال شهود العيان أو مسار ومسافة وارتفاعات اطلاق النار أو من خلال استهداف من حاول إسعاف الشهيدة ، وفق ما تم تفصيله في اعلان نتائج تحقيقاتنا في المؤتمر الصحفي".

وأوضحت النيابة، أنها الجهة المختصة بإجراء التحقيق من الناحية القانوينة، لافتة إلى أن أي  نتائج تحقيقات تجريها أي جهات أخرى غير ملزمة لها قانوناً.

واختتمت النيابة بيانها، بالقول: "استناداً الى التحقيقات فان اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعمد اغتيال الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وسنعمل على استكمال اجراءاتنا القانونية لملاحقة اسرائيل أمام المحاكم الدولية".

أخبار ذات صلة

(حماس): نرفض نتائج التحقيق الأمريكي بحادثة اغتيال ابو عاقلة وندعو لاجراء تحقيق دولي

(حماس): نرفض نتائج التحقيق الأمريكي بحادثة اغتيال ابو عاقلة وندعو لاجراء تحقيق دولي

أبو ردينة: لن نقبل بأي حال التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية الخاصة باغتيال أبو عاقلة

أبو ردينة: لن نقبل بأي حال التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية الخاصة باغتيال أبو عاقلة

طالع قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني في دورته الـ (166)

طالع قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني في دورته الـ (166)

الشيخ يعقب على تصريحات الخارجية الأمريكية حول التحقيقات المتعلقة باغتيال أبو عاقلة

الشيخ يعقب على تصريحات الخارجية الأمريكية حول التحقيقات المتعلقة باغتيال أبو عاقلة

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد فالح جرادات من سعير قضاء الخليل

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد فالح جرادات من سعير قضاء الخليل

البكري يكشف حجم انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الدينية خلال حزيران

البكري يكشف حجم انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الدينية خلال حزيران

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة حول التحقيق بحادثة اغتيال أبو عاقلة

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة حول التحقيق بحادثة اغتيال أبو عاقلة

تقرير: 13 شهيداً و2510 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة خلال حزيران

تقرير: 13 شهيداً و2510 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة خلال حزيران

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البكري يكشف حجم انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الدينية خلال حزيران

البكري يكشف حجم انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الدينية خلال حزيران

تقرير: 13 شهيداً و2510 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة خلال حزيران

تقرير: 13 شهيداً و2510 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة خلال حزيران

هيئة مقدسية تحذر من خطورة تجفيف الدعم المالي العربي لمدينة القدس

هيئة مقدسية تحذر من خطورة تجفيف الدعم المالي العربي لمدينة القدس

البكري: 23 انتهاكا للمسجد الأقصى ومنع رفع الأذان في &#34;الابراهيمي&#34; 50 مرة خلال يونيو

البكري: 23 انتهاكا للمسجد الأقصى ومنع رفع الأذان في "الابراهيمي" 50 مرة خلال يونيو

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

تفاصيل لقاء العالول بممثل أستراليا لدى فلسطين

تفاصيل لقاء العالول بممثل أستراليا لدى فلسطين

غزة: &#34;العمل&#34; تعلن تمديد التسجيل لتصاريح العمل بأراضي 48 حتى هذا الموعد

غزة: "العمل" تعلن تمديد التسجيل لتصاريح العمل بأراضي 48 حتى هذا الموعد

&#34;القضاء الأعلى&#34; يصدر توضيحاً حول قرار تعليق العمل أمام المحاكم النظامية

"القضاء الأعلى" يصدر توضيحاً حول قرار تعليق العمل أمام المحاكم النظامية

منوعات

من والدين لبنانيين ..كيف حصلت ميرنا وليد على الجنسية المصرية؟

من والدين لبنانيين ..كيف حصلت ميرنا وليد على الجنسية المصرية؟

شاهد: الفنانة العالمية ليندسي لوهان في أحضان زوجها العربي

شاهد: الفنانة العالمية ليندسي لوهان في أحضان زوجها العربي

لهذا السبب..إحالة الفنان مصطفى هريدي لمحكمة الجنايات

لهذا السبب..إحالة الفنان مصطفى هريدي لمحكمة الجنايات

شاهد: غادة عبد الرازق تحدث ضجة برقصة رومانسية مع زوجها

شاهد: غادة عبد الرازق تحدث ضجة برقصة رومانسية مع زوجها

خلفاً لهاني شاكر..هذا الفنان قد يتولى منصب نقيب الموسيقيين في مصر

خلفاً لهاني شاكر..هذا الفنان قد يتولى منصب نقيب الموسيقيين في مصر

رسمياً..ثروة محمد رمضان تتجاوز 4 مليار!

رسمياً..ثروة محمد رمضان تتجاوز 4 مليار!

بعد أن حذفت كل صورها على إنستغرام..اختفاء ديانا حداد يثير الجدل

بعد أن حذفت كل صورها على إنستغرام..اختفاء ديانا حداد يثير الجدل

بعد جوني ديب..تهمة عنف منزلي تلاحق المغني العالمي ريكي مارتن

بعد جوني ديب..تهمة عنف منزلي تلاحق المغني العالمي ريكي مارتن

زواج نسرين طافش يُغضب الفنانة جيهان عبد العظيم..وهذا ما قالته

زواج نسرين طافش يُغضب الفنانة جيهان عبد العظيم..وهذا ما قالته

شاهد: أول صورة رسمية لنسرين طافش مع زوجها

شاهد: أول صورة رسمية لنسرين طافش مع زوجها

عربي

الجزائر تستعد للاستعراض العسكري &#34;الأضخم&#34; منذ سنوات

الجزائر تستعد للاستعراض العسكري "الأضخم" منذ سنوات

شؤون الحرمين تؤكد جاهزية كسوة الكعبة للعام 1443 هـ

شؤون الحرمين تؤكد جاهزية كسوة الكعبة للعام 1443 هـ

العراق: ارتفاع حصيلة إصابات الكوليرا إلى 160 وتسجيل وفاتين

العراق: ارتفاع حصيلة إصابات الكوليرا إلى 160 وتسجيل وفاتين

الحادثة الثانية خلال أيام.. مقتل امرأة رومانية بهجوم لسمكة قرش في مصر

الحادثة الثانية خلال أيام.. مقتل امرأة رومانية بهجوم لسمكة قرش في مصر