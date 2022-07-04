الشيخ يعقب على تصريحات الخارجية الأمريكية حول التحقيقات المتعلقة باغتيال أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنعقب حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بالتحقيقات المتعلقة بجريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة.واكد الشيخ في تغريدة نشرها، مساء اليوم الاثنين، على صفحته في موقع (فيسبوك)، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية اغتيال شيرين أبو عاقلة.وقال: "سنسكمل إجراءاتنا أمام المحاكم الدولية، ولن نسمح بمحاولات حجب الحقيقة أو الإشارات الخجولة في توجه الاتهام لإسرائيل".وكانت الخارجية الأمريكية، قد أكدت أن منسق الأمن الأمريكي، خلص بعد الاطلاع على التحقيقيْن، إلى أن شيرين قتلت على الأرجح بإطلاق نار من مواقع الجيش الإسرائيلي.وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن المحققين لم يتمكنوا من التوصل الى نتيجة نهائية، بعد تحليل جنائي مفصل للمقذوف الذي قتل شيرين.بدورها، نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول فلسطيني، قوله: "إسرائيل قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة ويجب محاسبتها".