الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد فالح جرادات من سعير قضاء الخليل

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسليم جثمان الشهيد فالح موسى شاكر جرادات (39 عاماً) من بلدة سعير قضاء مدينة الخليل بالضفة الغربية.وأفادت عائلة الشهيد جرادات بأن الاحتلال أبلغها بتسيلم جثمان ابنها السبت المقبل، مشيرة إلى أنه محتجز منذ أكثر من خمسة أشهر، بعد استشهاده برصاص الاحتلال على مفترق عتصيون جنوب بيت لحم، بتاريخ 17/01/2022.وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشهيد جرادات، بعد إطلاق النار صوبه، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي جثامين 105 شهداء في الثلاجات، إضافة إلى 256 جثمان شهيد في مقابر الأرقام، بينهم تسعة أطفال، وثلاث شهيدات، وتسعت أسرى ارتقوا داخل السجون.وبلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة منذ مطلع العام الجاري 13 شهيدًا، بينهم ثلاثة شهداء من الداخل الفلسطيني، وفقًا لبيانات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.