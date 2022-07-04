البكري يكشف حجم انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الدينية خلال حزيران



وبين البكري أن الاحتلال دنس واقتحم المسجد الأقصى خلال حزيران الماضي 23 مرة، ومنع رفع الاذان في الحرم الإبراهيمي 50 وقتاً.



وقال: إن "الاحتلال ماض بسياسة التهويد الممنهجة، ويواصل حصار الأقصى، ويمنع للمصلين من القدوم إليه بحرية وأمان، ويسعى جاهداً لإحلال الطابع اليهودي في المسجد من خلال السماح للمستوطنين المقتحمين له بحماية قوات الاحتلال بممارسة شعائرهم التلمودية داخل باحاته لأول مرة منذ احتلاله في العام 1967م".



وكشف التقرير الذي تعده العلاقات العامة بالوزارة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كعادتها اعتقلت وأبعدت عدداً من حراس وسدنة الأقصى، وعدداً من النشطاء المقدسيين، في محاولة جديدة لتفريغ الحرم القدسي، كما أمَّنت الحماية لسوائب المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، وقاد عضو (كنيست) الاحتلال السابق "يهودا غليك" مجموعة من المستوطنين حيث قدّم شروحات لهم حول الهيكل المزعوم.



ورصد التقرير مخططات احتلالية، لإضفاء الطابع اليهودي وإحلال الرواية، الإسرائيلية، عبر عدة مخططات منها ما يستهدف تقطيع أوصال الجزء الشرقي من المدينة، كما في المخطط التهويدي الجديد الذي يبدأ من شارع الأنبياء الذي يقع في الجزء الغربي من القدس، ويتصل بباب العامود، وشارع السلطان سليمان، ويلتقي مع شارع صلاح الدين الأيوبي، والمشروع يستهدف شوارع الأنبياء والسلطان سليمان وصلاح الدين الأيوبي، لطمس الهوية الإسلامية.



وفي إطار تدنيسهم للمقامات، اعتدى مستوطنون على مشهد ومقام الأربعين، والعين الجديدة، في منطقة تل الرميدة، وأخرجوا أتربة، وهدموا السلسلة الحجرية بالجوار، وفي العين الجديدة تجري اعمال تهيئة العين كمتنزه للمستوطنين.



وطالب البكري حجاج بيت الله الحرام من دولة فلسطين، بتكثيف الدعاء في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة لتحرير المسجد الأقصى من الاحتلال الإسرائيلي، وأن يقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف واقعاً حقيقياً.



رام الله - دنيا الوطنحذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، من خطورة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، من حصار واقتحامات والسماح للمستوطنين بأداء طقوسهم الدينية وحفريات، والاستهداف المتواصل والمتصاعد لحراسه، والمرابطين فيه.