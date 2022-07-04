الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة حول التحقيق بحادثة اغتيال أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة حول التحقيقات الخاصة بحادثة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة (الجزيرة) الفضائية، قبل عدة أشهر في مدينة جنين.وبحسب موقع قناة (الجزيرة)، فإن الخارجية الأمريكية، أكدت أن منسق الأمن الأمريكي، خلص بعد الاطلاع على التحقيقيْن، إلى أن شيرين قتلت على الأرجح بإطلاق نار من مواقع الجيش الإسرائيلي.وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن المحققين لم يتمكنوا من التوصل الى نتيجة نهائية، بعد تحليل جنائي مفصل للمقذوف الذي قتل شيرين.بدورها، نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول فلسطيني، قوله: "إسرائيل قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة ويجب محاسبتها".