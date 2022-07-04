الأحمد يطلع الرئيس اللبناني على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بمدينة القدس

رام الله - دنيا الوطنالتقى عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة (فتح)، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، بحضور سفير دولة فلسطين أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات.ونقل الأحمد إلى الرئيس عون تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، كما شكر رئيس الجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق على مواقفهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وهنأه على إنجاز الانتخابات النيابية، معربا عن ثقته بقدرة لبنان على تجاوز أزماته وعودته إلى لعب دوره المتميز في محيطه والعالم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأطلع الأحمد الرئيس اللبناني على التحركات السياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس، وتصاعد المقاومة الشعبية بوجه المستوطنين وجيش الاحتلال في كافة مخيمات ومدن وقرى الضفة الغربية.بدوره، حمل الرئيس عون الأحمد تحياته إلى الرئيس محمود عباس وتمنياته بأن يحقق الشعب الفلسطيني ما يصبو إليه بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الـ67 وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وأكد أن منظمة التحرير هي عنوان الشعب الفلسطيني وهي التي تقود العمل الوطني الفلسطيني، مشددا على ضرورة توحيد البيت الفلسطيني.