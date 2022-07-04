تفاصيل لقاء العالول بممثل أستراليا لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأطلع نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الاثنين بمكتبه في رام الله، ممثل أستراليا لدى دولة فلسطين ادوارد رسل، على ما تشهده الاراضي الفلسطينية من عدوان وانتهاكات وجرائم قتل واستيطان يومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.وشدد العالول خلال اللقاء، على خطورة ما تتعرض له مدينة القدس بشكل خاص وممنهج بما يستهدف من خلاله الانسان الفلسطيني هناك وما تتعرض له جميع المقدسات في المدينة من استهداف، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.بدوره، عبر رسل عن دعم بلاده للحل القائم على اساس حل الدولتين وتطلعات بلاده لتقدم هذا الحل