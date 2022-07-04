شؤون فلسطينية

أبو عيطة يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل زيارة الرئيس عباس للجزائر

أبو عيطة يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل زيارة الرئيس عباس للجزائر
السفير الفلسطيني بالجزائر الدكتور فايز أبو عيطة
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
كشف سفير دولة فلسطين، لدى الجزائر، د. فايز أبو عيطة، اليوم الاثنين، تفاصيل زيارة الرئيس محمود عباس للجزائر. 

وقال أبو عيطة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الزيارة جاءت بدعوة رسمية من الرئيس عبد المجيد تبون وهي دعوة شخصية للرئيس محمود عباس، وتعبر عن عمق العلاقة الودية والاخوية التي تربط البلدين الشقيقين الجزائر وفلسطين.

وأضاف أن زيارة الرئيس عباس تبدأ اليوم الاثنين، وتستمر لمدة يومين، وسيتخللها المشاركة إلى جانب عدد من الرؤساء المشاركين في الاحتفالات الرسمية بالذكرى 60  لاستقلال الجزائر.

وكذلك سيتخلل الزيارة، لقاءات ثنائية بين الرئيسين للتشاور وتنسيق المواقف لإنجاح القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وصل مساء أمس الأحد، إلى العاصمة الجزائرية، على رأس وفد قيادي.

ويضم الوفد، د. خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، ود.سامي أبو زهري عضو مكتب العلاقات، ومحمد عثمان ممثل الحركة في الجزائر.

وتأتي الزيارة بدعوة رسمية من تبون للمشاركة في الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الجزائرية 60، واسترجاع السيادة الوطنية.

أخبار ذات صلة

غزة: &#34;العمل&#34; تعلن تمديد التسجيل لتصاريح العمل بأراضي 48 حتى هذا الموعد

غزة: "العمل" تعلن تمديد التسجيل لتصاريح العمل بأراضي 48 حتى هذا الموعد

&#34;القضاء الأعلى&#34; يصدر توضيحاً حول قرار تعليق العمل أمام المحاكم النظامية

"القضاء الأعلى" يصدر توضيحاً حول قرار تعليق العمل أمام المحاكم النظامية

&#34;المالية&#34; تكشف موعد ونسبة رواتب الموظفين العموميين عن شهر يونيو

"المالية" تكشف موعد ونسبة رواتب الموظفين العموميين عن شهر يونيو

نادي الأسير: غدًا جلسة جديدة للأسير فؤاد الشوبكي

نادي الأسير: غدًا جلسة جديدة للأسير فؤاد الشوبكي

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة في مبحث &#34;التكنولوجيا&#34; باليوم الأخير من الامتحانات

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة في مبحث "التكنولوجيا" باليوم الأخير من الامتحانات

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تحذر من تداعيات تجفيف الدعم المالي العربي لمدينة القدس

"الإسلامية المسيحية" تحذر من تداعيات تجفيف الدعم المالي العربي لمدينة القدس

&#34;الشؤون المدنية&#34; بغزة تعلن إغلاق باب استلام الطلبات للزيارات والصلاة في الأقصى

"الشؤون المدنية" بغزة تعلن إغلاق باب استلام الطلبات للزيارات والصلاة في الأقصى

&#34;التنمية&#34; بغزة: صرف مساعدة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء 2014

"التنمية" بغزة: صرف مساعدة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء 2014

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تحذر من تداعيات تجفيف الدعم المالي العربي لمدينة القدس

"الإسلامية المسيحية" تحذر من تداعيات تجفيف الدعم المالي العربي لمدينة القدس

&#34;التنمية&#34; بغزة: صرف مساعدة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء 2014

"التنمية" بغزة: صرف مساعدة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء 2014

بحر: ستبقى غزة عصية على الانكسار

بحر: ستبقى غزة عصية على الانكسار

مجدلاني يهنئ الأحزاب الجزائرية بذكرى الاستقلال ويثمن ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية

مجدلاني يهنئ الأحزاب الجزائرية بذكرى الاستقلال ويثمن ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية

إحالة 16 مخالفاً للنيابة العامة وإغلاق مخبزين لتلاعبهم بالأسعار بالضفة

إحالة 16 مخالفاً للنيابة العامة وإغلاق مخبزين لتلاعبهم بالأسعار بالضفة

&#34;العمل الزراعي&#34; يحذر من تداعيات تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد الصيادين

"العمل الزراعي" يحذر من تداعيات تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد الصيادين

اشتية يُعلن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين

اشتية يُعلن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين

الرئيس عباس يشارك في احتفالات الثورة الجزائرية غداً

الرئيس عباس يشارك في احتفالات الثورة الجزائرية غداً

منوعات

من والدين لبنانيين ..كيف حصلت ميرنا وليد على الجنسية المصرية؟

من والدين لبنانيين ..كيف حصلت ميرنا وليد على الجنسية المصرية؟

شاهد: الفنانة العالمية ليندسي لوهان في أحضان زوجها العربي

شاهد: الفنانة العالمية ليندسي لوهان في أحضان زوجها العربي

لهذا السبب..إحالة الفنان مصطفى هريدي لمحكمة الجنايات

لهذا السبب..إحالة الفنان مصطفى هريدي لمحكمة الجنايات

شاهد: غادة عبد الرازق تحدث ضجة برقصة رومانسية مع زوجها

شاهد: غادة عبد الرازق تحدث ضجة برقصة رومانسية مع زوجها

خلفاً لهاني شاكر..هذا الفنان قد يتولى منصب نقيب الموسيقيين في مصر

خلفاً لهاني شاكر..هذا الفنان قد يتولى منصب نقيب الموسيقيين في مصر

رسمياً..ثروة محمد رمضان تتجاوز 4 مليار!

رسمياً..ثروة محمد رمضان تتجاوز 4 مليار!

بعد أن حذفت كل صورها على إنستغرام..اختفاء ديانا حداد يثير الجدل

بعد أن حذفت كل صورها على إنستغرام..اختفاء ديانا حداد يثير الجدل

بعد جوني ديب..تهمة عنف منزلي تلاحق المغني العالمي ريكي مارتن

بعد جوني ديب..تهمة عنف منزلي تلاحق المغني العالمي ريكي مارتن

زواج نسرين طافش يُغضب الفنانة جيهان عبد العظيم..وهذا ما قالته

زواج نسرين طافش يُغضب الفنانة جيهان عبد العظيم..وهذا ما قالته

شاهد: أول صورة رسمية لنسرين طافش مع زوجها

شاهد: أول صورة رسمية لنسرين طافش مع زوجها

عربي

الجزائر تستعد للاستعراض العسكري &#34;الأضخم&#34; منذ سنوات

الجزائر تستعد للاستعراض العسكري "الأضخم" منذ سنوات

شؤون الحرمين تؤكد جاهزية كسوة الكعبة للعام 1443 هـ

شؤون الحرمين تؤكد جاهزية كسوة الكعبة للعام 1443 هـ

العراق: ارتفاع حصيلة إصابات الكوليرا إلى 160 وتسجيل وفاتين

العراق: ارتفاع حصيلة إصابات الكوليرا إلى 160 وتسجيل وفاتين

الحادثة الثانية خلال أيام.. مقتل امرأة رومانية بهجوم لسمكة قرش في مصر

الحادثة الثانية خلال أيام.. مقتل امرأة رومانية بهجوم لسمكة قرش في مصر