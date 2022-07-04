أبو عيطة يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل زيارة الرئيس عباس للجزائر

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وصل مساء أمس الأحد، إلى العاصمة الجزائرية، على رأس وفد قيادي.





ويضم الوفد، د. خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، ود.سامي أبو زهري عضو مكتب العلاقات، ومحمد عثمان ممثل الحركة في الجزائر.





وتأتي الزيارة بدعوة رسمية من تبون للمشاركة في الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الجزائرية 60، واسترجاع السيادة الوطنية.

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانكشف سفير دولة فلسطين، لدى الجزائر، د. فايز أبو عيطة، اليوم الاثنين، تفاصيل زيارة الرئيس محمود عباس للجزائر.وقال أبو عيطة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الزيارة جاءت بدعوة رسمية من الرئيس عبد المجيد تبون وهي دعوة شخصية للرئيس محمود عباس، وتعبر عن عمق العلاقة الودية والاخوية التي تربط البلدين الشقيقين الجزائر وفلسطين.وأضاف أن زيارة الرئيس عباس تبدأ اليوم الاثنين، وتستمر لمدة يومين، وسيتخللها المشاركة إلى جانب عدد من الرؤساء المشاركين في الاحتفالات الرسمية بالذكرى 60 لاستقلال الجزائر.وكذلك سيتخلل الزيارة، لقاءات ثنائية بين الرئيسين للتشاور وتنسيق المواقف لإنجاح القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.