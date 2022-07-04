شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة في مبحث "التكنولوجيا" باليوم الأخير من الامتحانات









خاص دنيا الوطنعبر طلبة الثانوية العامة الفرعين الأدبي والعلمي، عن آرائهم، حول امتحان التكنولوجيا، والتي جاءت متباينة ما بين المتوسط والصعب.وجاءت أغلب آراء الطلبة، بأن الامتحان كان اليوم مراعياً لجميع الفروق الفردية لهم، وأن الأسئلة سهلة والوقت كافٍ لحل الأسئلة كافة، وعمت أجواء الفرح والسرور على وجوه الطلاب.ويعتبر امتحان مادة التكنولوجيا اليوم آخر امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021- 2022، التي انطلقت يوم الخميس الموافق 14/6/2022، في جميع أنحاء الوطن، بما يشمل القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج.