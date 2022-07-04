غدعون ساعر: شاكيد تسعى لتشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو
قال رئيس حزب (أمل جديد) في إسرائيل، غدعون ساعر، إن رئيسة حزب (يامينا)، اييلت شاكيد تسعى إلى تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وان كل صوت لها يعني صوت له.
ومن جانبها استذكرت شاكيد له، أنه نفسه أدار اتصالات مع الليكود قبل حل (كنيست)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وفي شأن آخر أوضح القطب في حزب (ليكود)، دافيد بيتان أن حزبه سيبادر إلى إصلاحات في الجهاز القضائي، إذا وصل إلى سدة الحكم.
وفي شأن آخر أوضح القطب في حزب (ليكود)، دافيد بيتان أن حزبه سيبادر إلى إصلاحات في الجهاز القضائي، إذا وصل إلى سدة الحكم.
وفي حديث إذاعي، أشار إلى أن زميله، يوؤاف كيش، عدل عن قوله أن (ليكود)، سيستبدل المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارة.
ومن جهته وصف نائب وزير الأمن الداخلي، يواف سيغالوفيتش تفوه كيش بابتزاز تحت التهديد.
ومن جهته وصف نائب وزير الأمن الداخلي، يواف سيغالوفيتش تفوه كيش بابتزاز تحت التهديد.
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