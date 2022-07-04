"الشؤون المدنية" بغزة تعلن إغلاق باب استلام الطلبات للزيارات والصلاة في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية بغزة، اليوم الإثنين، إغلاق باب استلام الطلبات للذين تقدموا بطلبات للهيئة للصلاة بالمسجد الأقصى، وزيارة الأقارب من الدرجة الأولى.وقالت الهيئة خلال تنويه لها، "نظرا للعدد الهائل من المواطنين الذين تقدموا بطلبات الي الهيئة العامة للشئون المدنية للصلاة بالمسجد الاقصى، وزيارات الأقارب ومحدودية العدد الذي سمح به الجانب الاسرائيلي للصلاة في القدس (400 مصلي) ومحدودية العدد المسموح به لزيارة الاقارب من الدرجة الأولى (500 زائر)، فان الهيئة العامة للشئون المدنية تعلن عن إقفالها لباب استلام الطلبات بهذا الخصوص".وأكدت الهيئة العامة للشئون المدنية أنها ستعمل على تكرار هذه الزيارات في القريب العاجل.وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت مساء اليوم الأحد، عن سلسلة إجراءات لصالح سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، من ضمنها منح حصة 400 تصريح زيارة إلى القدس؛ لأجل الرجال الذين تزيد أعمارهم عن (55 عاماً)، والنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن (50 عاماً).