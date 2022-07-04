شؤون فلسطينية

"الشؤون المدنية" بغزة تعلن إغلاق باب استلام الطلبات للزيارات والصلاة في الأقصى

"الشؤون المدنية" بغزة تعلن إغلاق باب استلام الطلبات للزيارات والصلاة في الأقصى
قبة الصخرة - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية بغزة، اليوم الإثنين، إغلاق باب استلام الطلبات  للذين تقدموا بطلبات للهيئة للصلاة بالمسجد الأقصى، وزيارة الأقارب من الدرجة الأولى.

وقالت الهيئة خلال تنويه لها، "نظرا للعدد الهائل من المواطنين الذين تقدموا بطلبات الي الهيئة العامة للشئون المدنية للصلاة بالمسجد الاقصى، وزيارات الأقارب ومحدودية العدد الذي سمح به الجانب الاسرائيلي للصلاة في القدس (400 مصلي) ومحدودية العدد المسموح به لزيارة الاقارب من الدرجة الأولى (500 زائر)، فان الهيئة العامة للشئون المدنية تعلن عن إقفالها لباب استلام الطلبات بهذا الخصوص".

وأكدت الهيئة العامة للشئون المدنية أنها ستعمل على تكرار هذه الزيارات في القريب العاجل.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت مساء اليوم الأحد، عن سلسلة  إجراءات لصالح سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، من ضمنها منح حصة 400 تصريح زيارة إلى القدس؛ لأجل الرجال الذين تزيد أعمارهم عن (55 عاماً)، والنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن (50 عاماً).

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: غدًا جلسة جديدة للأسير فؤاد الشوبكي

نادي الأسير: غدًا جلسة جديدة للأسير فؤاد الشوبكي

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة في مبحث &#34;التكنولوجيا&#34; باليوم الأخير من الامتحانات

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة في مبحث "التكنولوجيا" باليوم الأخير من الامتحانات

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تحذر من تداعيات تجفيف الدعم المالي العربي لمدينة القدس

"الإسلامية المسيحية" تحذر من تداعيات تجفيف الدعم المالي العربي لمدينة القدس

&#34;التنمية&#34; بغزة: صرف مساعدة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء 2014

"التنمية" بغزة: صرف مساعدة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء 2014

بحر: ستبقى غزة عصية على الانكسار

بحر: ستبقى غزة عصية على الانكسار

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد وآلية صرف رواتب موظفيها عن شهر يونيو

"المالية" بغزة تعلن موعد وآلية صرف رواتب موظفيها عن شهر يونيو

مجدلاني يهنئ الأحزاب الجزائرية بذكرى الاستقلال ويثمن ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية

مجدلاني يهنئ الأحزاب الجزائرية بذكرى الاستقلال ويثمن ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية

إحالة 16 مخالفاً للنيابة العامة وإغلاق مخبزين لتلاعبهم بالأسعار بالضفة

إحالة 16 مخالفاً للنيابة العامة وإغلاق مخبزين لتلاعبهم بالأسعار بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تحذر من تداعيات تجفيف الدعم المالي العربي لمدينة القدس

"الإسلامية المسيحية" تحذر من تداعيات تجفيف الدعم المالي العربي لمدينة القدس

&#34;التنمية&#34; بغزة: صرف مساعدة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء 2014

"التنمية" بغزة: صرف مساعدة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء 2014

بحر: ستبقى غزة عصية على الانكسار

بحر: ستبقى غزة عصية على الانكسار

مجدلاني يهنئ الأحزاب الجزائرية بذكرى الاستقلال ويثمن ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية

مجدلاني يهنئ الأحزاب الجزائرية بذكرى الاستقلال ويثمن ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية

إحالة 16 مخالفاً للنيابة العامة وإغلاق مخبزين لتلاعبهم بالأسعار بالضفة

إحالة 16 مخالفاً للنيابة العامة وإغلاق مخبزين لتلاعبهم بالأسعار بالضفة

&#34;العمل الزراعي&#34; يحذر من تداعيات تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد الصيادين

"العمل الزراعي" يحذر من تداعيات تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد الصيادين

&#34;الخارجية&#34;: تقرير بتسيلم دليل جديد على أن إرهاب المستوطنين والابرتهايد سياسة حكومية إسرائيلية

"الخارجية": تقرير بتسيلم دليل جديد على أن إرهاب المستوطنين والابرتهايد سياسة حكومية إسرائيلية

طالت 21 مواطناً.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

طالت 21 مواطناً.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

منوعات

شاهد: الفنانة العالمية ليندسي لوهان في أحضان زوجها العربي

شاهد: الفنانة العالمية ليندسي لوهان في أحضان زوجها العربي

لهذا السبب..إحالة الفنان مصطفى هريدي لمحكمة الجنايات

لهذا السبب..إحالة الفنان مصطفى هريدي لمحكمة الجنايات

شاهد: غادة عبد الرازق تحدث ضجة برقصة رومانسية مع زوجها

شاهد: غادة عبد الرازق تحدث ضجة برقصة رومانسية مع زوجها

خلفاً لهاني شاكر..هذا الفنان قد يتولى منصب نقيب الموسيقيين في مصر

خلفاً لهاني شاكر..هذا الفنان قد يتولى منصب نقيب الموسيقيين في مصر

رسمياً..ثروة محمد رمضان تتجاوز 4 مليار!

رسمياً..ثروة محمد رمضان تتجاوز 4 مليار!

بعد أن حذفت كل صورها على إنستغرام..اختفاء ديانا حداد يثير الجدل

بعد أن حذفت كل صورها على إنستغرام..اختفاء ديانا حداد يثير الجدل

بعد جوني ديب..تهمة عنف منزلي تلاحق المغني العالمي ريكي مارتن

بعد جوني ديب..تهمة عنف منزلي تلاحق المغني العالمي ريكي مارتن

زواج نسرين طافش يُغضب الفنانة جيهان عبد العظيم..وهذا ما قالته

زواج نسرين طافش يُغضب الفنانة جيهان عبد العظيم..وهذا ما قالته

شاهد: أول صورة رسمية لنسرين طافش مع زوجها

شاهد: أول صورة رسمية لنسرين طافش مع زوجها

ضجة في مصر حول تذاكر حفلة عمرو دياب في عيد الأضحى..وصلت لأسعار لا تُصدّق

ضجة في مصر حول تذاكر حفلة عمرو دياب في عيد الأضحى..وصلت لأسعار لا تُصدّق

عربي

الجزائر تستعد للاستعراض العسكري &#34;الأضخم&#34; منذ سنوات

الجزائر تستعد للاستعراض العسكري "الأضخم" منذ سنوات

شؤون الحرمين تؤكد جاهزية كسوة الكعبة للعام 1443 هـ

شؤون الحرمين تؤكد جاهزية كسوة الكعبة للعام 1443 هـ

العراق: ارتفاع حصيلة إصابات الكوليرا إلى 160 وتسجيل وفاتين

العراق: ارتفاع حصيلة إصابات الكوليرا إلى 160 وتسجيل وفاتين

الحادثة الثانية خلال أيام.. مقتل امرأة رومانية بهجوم لسمكة قرش في مصر

الحادثة الثانية خلال أيام.. مقتل امرأة رومانية بهجوم لسمكة قرش في مصر