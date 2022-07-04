استمرار غلاء أسعار الكهرباء في إسرائيل





وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أنه ستتم لاحقا كما يبدو زيادة سعر التيار الكهربائي على مرحلتين إضافيتين لتبلغ النسبة الاجمالية 16%.





ويعود السبب إلى ارتفاع أسعار الفحم عالميا بـ 200% خلال العامين الأخيرين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية، قد أعلنت عن ارتفاع أسعار البنزين مطلع الشهر الجاري بـ 36 أغورة لليتر الواحد.





ويبلغ سعر ليتر واحد من البنزين ثمانية شواكل، وثماني أغورات (8.08) في الخدمة الذاتية، وفي التعبئة الكاملة تضاف 21 أغورة مقابل كل ليتر، ليبقى سعرها كما في الشهر السابق.



رام الله - دنيا الوطنيستمر غلاء أسعار الكهرباء في إسرائيل، إذ يتوقع رفع سعر الكهرباء الشهر المقبل، بنسبة 5%.