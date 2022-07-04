إحالة 16 مخالفاً للنيابة العامة وإغلاق مخبزين لتلاعبهم بالأسعار بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، 16مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم إشهارها على السلع المعروضة في محلاتهم.وأغلقت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع طواقم الرقابة الحكومية خلال شهر حزيران الماضي مخبزين على عدة مخالفات منها عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والتلاعب بالأسعار.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن طواقم حماية المستهلك نفذت 443 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات ، شملت 3145 محلا ، وجد من بينها 147 محلات مخالفة، وتم خلالها أخطار الطواقم لـ 90 محلا وتسجيل 28 تعهداًقانونياً لمخالفين بغرض تصويب وضعهم القانوني.وعالجت الطواقم 295 شكوى وردت عبر الرقم 129 تركزت في تلاعب بالأسعار خاصة كيلوغرام الخبز والذي بيع في بعض المخابز والمحلات التجارية بـ5-6 شيكل تجاوزاً للسعر المحدد بـ4.5 شيكل، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.وأفاد التقرير الشهري إلى ضبط الطواقم الرقابية 33 طن من المنتجات أغلبها غير وطنية، كما تم سحب عينات من السلع الغذائية لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها.