"العمل الزراعي" يحذر من تداعيات تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد الصيادين

رام الله - دنيا الوطنحذر اتحاد لجان العمل الزراعي، من استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين في قطاع غزة والتي شهدت تصاعداً ملحوظا في الآونة الأخيرة، وناشد الاتحاد المجتمع الدولي بتوفير الحماية لهؤلاء الصيادين الذين يواجهون خطر الموت جراء هذه الاعتداءات الى جانب ما يعانوه من فقدان لمصدر رزقهم من خلال تدمير ومصادرة قواربهم وأدوات ومعدات الصيد الخاصة بهم.واعتبر الاتحاد أن هذه الاعتداءات انتهاكاً صريحاً للمبادئ والقواعد التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمتعلقة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية.وقال اتحاد لجان العمل الزراعي أن لجانه قد وثقت وسجلت 45 عملية إطلاق نار خلال شهر يونيو/حزيران الى جانب الملاحقات وعمليات المطاردة اليومية التي تمارسها بحرية الاحتلال لقوارب الصيادين، وأشار الاتحاد ان عمليات الملاحقة وإطلاق النار نتج عنها إصابة 5 صيادين بإصابات متفاوتة واعتقال 6 آخرين. أما على صعيد ممتلكات الصيادين فسجل الاتحاد تدمير وتخريب 9 قوارب صيد وفقدان شباك صيد خاصة بثلاثة صيادين بالإضافة الى قيام بحرية الاحتلال باحتجاز ومصادرة قاربين آخرين.