الرئيس عباس يشارك في احتفالات الثورة الجزائرية غداً

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الاثنين، في تغريدة له عبر حسابه على (تويتر)، إن الرئيس محمود عباس، سيشارك في احتفالات الشعب الجزائري في ذكرى استقلال دولة الجزائر الشقيقة.وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أكدت بأن الرئيس محمود عباس، سيشارك في الاحتفالات الرسمية للجمهورية الجزائرية في الذكرى الـ60 لاستقلالها، يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.وقال سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عيطة، إن مشاركة الرئيس عباس في الجزائر بهذه الذكرى العظيمة يؤكد عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، واهتمام القيادتين الفلسطينية والجزائرية بتوطيد هذه العلاقة والحفاظ عليها.وأضاف، أن الرئيس عباس سيبحث مع تبون سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وآخر التطورات بشأن عقد القمة العربية وتنسيق المواقف التي تضمن نجاحها.