"الصحة" تحذر من خطورة أعراض الموجة السادسة من فيروس (كورونا)





وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن هناك تزايدا بالحالات خلال الفترة السابقة، ويعود ذلك لارتفاع عدد القادمين من خارج الوطن بسبب الأعياد والإجازات.



وتابع: هناك ارتفاع نسبي، ولكن نسبة الإصابة من بين الفحوصات تتراوح من 18%-38% في بعض المحافظات، وهي نسبة عالية جدا.



وأوضح أن وزيرة الصحة د. مي كيلة، أصدرت تعميماً في الدوائر الحكومية والمستشفيات والمديريات بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالوقاية.



وقال: نطلب من كافة المواطنين عدم الاكتظاظ والتجمع ولبس الكمامة خاصة بالمناطق المغلقة، واخذ التطعيمات والجرعة التعزيزية التي تساعد بالتقليل من خطورة الإصابة والأعراض التي يعاني منها المصاب"ز





وشدد الشخرة على ضرورة التزام المصاب بالحجر الصحي المنزلي، ومن كان مخالطا الحجر لمدة 3 أيام على الأقل حتى لا تتسع دائرة الإصابات.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، اليوم الاثنين، إن أعراض فيروس (كورونا) خلال الموجة السادسة، أشد خطورة من الموجات السابقة.