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شؤون الحرمين تؤكد جاهزية كسوة الكعبة للعام 1443 هـ

شؤون الحرمين تؤكد جاهزية كسوة الكعبة للعام 1443 هـ
الكعبة المشرفة - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزية كسوة الكعبة المشرفة للعام 1443هـ.

وأكد السديس أن كسوة الكعبة المشرفة تمت حياكتها في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة وفق أعلى المعايير والمواصفات بما يتوافق مع حرص المملكة بالكعبة المشرفة حفاوة وتكريما.

وأوضح أن كسوة الكعبة نتاج عام كامل من العمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل التي أدت لجاهزيتها في هذه الحلة حسب ما جاء على صحيفة (عاجل السعودية).

ونوّه السديس بحرص الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والعناية بقبلة المسلمين.

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