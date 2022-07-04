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مظاهرات بولاية "أوهايو" الأمريكية بعد مقتل شاب أسود برصاص الشرطة

مظاهرات بولاية "أوهايو" الأمريكية بعد مقتل شاب أسود برصاص الشرطة
مظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مظاهرات في مدينة أكرون، اليوم الأحد ، بولاية أوهايو في شمال الولايات المتحدة، إثر انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الشاب من الأصول الأفريقية وهو يُقتل برصاص الشرطة.

ومن جهته قال محامي القتيل، واسمه غايلاند ووكر، ويبلغ من العمر 35 عاما، إنه قتل بوابل من الرصاص، مشيراً إلى أنه أصيب بستين طلقة، من بين نحو 90 طلقة أطلقت عليه، وفقا ما نقل موقع (سكاي نيوز العربية) .

ودعت السلطات الأمنية في المدينة إلى التهدئة، فيما سار حشد نحو مقر بلديّة المدينة، ورفعوا لافتات تُطالب بتحقيق "العدالة لغايلاند".

وقُتل غايلاند ووكر في السابع والعشرين من حزيران/  يونيو الماضي، أثناء هروبه من الشرطة إثر ارتكابه مخالفة مروريّة.

وكانت جمعيّات مناهضة للعنصريّة دعت إلى يوم رابع من التظاهرات، الأحد، في هذه المدينة التي تقطنها 190 ألف نسمة والقريبة من كليفلاند.

وظلّت هذه المسيرات سلميّة، باستثناء بعض التوتّر الذي سُجّل عندما اقترب متظاهرون من طوق أمنيّ وشتموا عناصر الشرطة.

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