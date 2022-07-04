على رأس وفد قيادي.. هنية يبدأ زيارة للجزائر للمشاركة في احتفالات الثورة





ويضم الوفد، د. خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، ود.سامي أبو زهري عضو مكتب العلاقات، ومحمد عثمان ممثل الحركة في الجزائر.





وتأتي الزيارة بدعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الجزائرية 60، واسترجاع السيادة الوطنية.





وكان هنية قام بزيارة إلى لبنان استمرت عدة أيام، التقى خلالها عدداً من قادة الفصائل الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء أمس الأحد إلى العاصمة الجزائرية، على رأس وفد قيادي.