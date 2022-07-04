طولكرم: قرار بتمديد ساعات العمل على معبر خضوري اعتباراً من الغد





وسيكون التمديد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وذلك اعتباراً يوم غد الثلاثاء حتى نهاية العيد.



ويستعمل المعبر لدخول وخروج الأهل في أراضي عام 48، إلى محافظة طولكرم وباقي المناطق.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية صباح اليوم الاثنين، أنه سيتم تمديد العمل على معبر "خضوري 104" في طولكرم الواقع في الجهة الغربية للمدينة.