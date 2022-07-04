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شؤون فلسطينية

طالت 21 مواطناً.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

طالت 21 مواطناً.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 27 مواطناً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، منهم ثلاثة أشقاء.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: الأشقاء الثلاثة عبد الرحمن، ومحمد، وحمدان حامد واوي من بلدة بيت سيرا غربا، والشابين طه عرموش، ومهند فارس من بلدة بيتونيا، والشاب إبراهيم سمحان.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: إبراهيم عبد البطاط من بلدة الظاهرية، وحسان آدم خليل من بلدة بيت أمر، وجبر ربحي البدوي من مخيم العروب بمدينة الخليل.

ومن بين المعتقلين، الأسيران المحرران، كمال إبراهيم أبو ظريفة من منطقة الجبل الشمالي، وماهر حرب من المنطقة الشرقية في نابلس.

أما من جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين اوس عماد الشلبي، وإسلام محمد العجاوي من الحي الشرقي بالمدينة، والشاب احمد إبراهيم الهريمي (26 عاما) من قرية ابو انجيم جنوبا.

كما واعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان من مدينة القدس، وهم: كرم العبيد، وخالد البراغيتي، وأحمد العجلوني، وصالح عبيد، ومحمد داري، ومحمود داري.

كما قامت قوات الاحتلال، باعتقال الشاب محمد عدنان عبد الرحيم (23عاماً) على حاجز " شوفي شمرون" غرب نابلس.

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