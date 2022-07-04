عربي

العراق: ارتفاع حصيلة إصابات الكوليرا إلى 160 وتسجيل وفاتين

العراق: ارتفاع حصيلة إصابات الكوليرا إلى 160 وتسجيل وفاتين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض "الكوليرا" في البلاد إلى 160، وخلّفت حالتي وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن "آخر مستجدات مرض الكوليرا تم تسجيل 21 حالة مؤكدة جديدة 10 منها في كركوك، و7 في ذي قار، و3 في بغداد، وإصابة واحدة في واسط تضاف إلى الإصابات المعلنة سابقا ليكون المجموع 160 إصابة مؤكدة بالكوليرا وحالتي وفاة الأولى في كركوك والثانية في بغداد".

وأضاف: "توزعت الإصابات بواقع 80 في كركوك وفي بغداد 39 و13 في ذي قار و10 في السليمانية و10 في ديالى و3 في المثنى و2 في بابل و2 في واسط وحالة واحدة في النجف"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتابع: مؤسساتنا الصحية مستعدة للتعامل مع هذا المستجد وجميع الردهات جاهزة والأدوية والمستلزمات الصحية متوفرة ولكن نطلب من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وحول مرض الحمى النزفية، قال البدر: إن الوزارة سجلت "3 إصابات مؤكدة وحالتي وفاة، ليكون مجموع الإصابات منذ بداية العام 230 حالة مؤكدة منها 38 حالة وفاة".

وأشار البدر إلى أن هذا المرض ينتقل من خلال التماس المباشر مع الحيوانات المصابة أو من خلال حشرة القراد الناقلة، علاج الحيوانات المصابة ومكافحة الحشرات الناقلة بالدرجة الأولى من مسؤولية وزارة الزراعة.

وأوضح أن هذا المرض خطير جدا ونسبة الوفاة به عالية وفي نفس الوقت نؤكد أن أكثر من نصف الإصابات المسجلة تقريبا تماثلت للشفاء التام وغادروا المؤسسات الصحية ".

أخبار ذات صلة

شؤون الحرمين تؤكد جاهزية كسوة الكعبة للعام 1443 هـ

شؤون الحرمين تؤكد جاهزية كسوة الكعبة للعام 1443 هـ

الحادثة الثانية خلال أيام.. مقتل امرأة رومانية بهجوم لسمكة قرش في مصر

الحادثة الثانية خلال أيام.. مقتل امرأة رومانية بهجوم لسمكة قرش في مصر

رئيس الوزراء الأردني يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة تسرب الغاز بالعقبة

رئيس الوزراء الأردني يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة تسرب الغاز بالعقبة

السيادة السودانية تستنكر الإتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع

السيادة السودانية تستنكر الإتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع

توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية

توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية

لبنان: وزير الخارجية يتوقع التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في أيلول

لبنان: وزير الخارجية يتوقع التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في أيلول

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

مصر: حريق ضخم في مصنع مواد كيمياوية شرقي القاهرة

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية

عقيلة صالح يعلق على مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات الليبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

خلال حفل تخريج كلية الشهاب المقدسي.. عكرمة صبري يطالب بدعم التعليم بالقدس

خلال حفل تخريج كلية الشهاب المقدسي.. عكرمة صبري يطالب بدعم التعليم بالقدس

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

بحرية الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين جنوب القطاع

بحرية الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين جنوب القطاع

بعد فحصه مخبريًا.. أمريكا تعيد المقذوف الذي قتل &#34;أبو عاقلة&#34; للسلطة

بعد فحصه مخبريًا.. أمريكا تعيد المقذوف الذي قتل "أبو عاقلة" للسلطة

القناة الـ (12): إسرائيل ستقدم تسهيلات للسلطة بناءً على طلب الإدارة الأمريكية

القناة الـ (12): إسرائيل ستقدم تسهيلات للسلطة بناءً على طلب الإدارة الأمريكية

آلاف المواطنين في جنين يشيعون جثمان الشهيد كامل علاونة

آلاف المواطنين في جنين يشيعون جثمان الشهيد كامل علاونة

إصابة أربع مستوطِنات واعتداءات متواصلة للاحتلال في الضفة والقدس

إصابة أربع مستوطِنات واعتداءات متواصلة للاحتلال في الضفة والقدس

الرجوب: عمليات القتل والاعتداءات من قبل المستوطنين تأتي بشكل منظم وممنهج

الرجوب: عمليات القتل والاعتداءات من قبل المستوطنين تأتي بشكل منظم وممنهج

منوعات

زواج نسرين طافش يُغضب الفنانة جيهان عبد العظيم..وهذا ما قالته

زواج نسرين طافش يُغضب الفنانة جيهان عبد العظيم..وهذا ما قالته

شاهد: أول صورة رسمية لنسرين طافش مع زوجها

شاهد: أول صورة رسمية لنسرين طافش مع زوجها

ضجة في مصر حول تذاكر حفلة عمرو دياب في عيد الأضحى..وصلت لأسعار لا تُصدّق

ضجة في مصر حول تذاكر حفلة عمرو دياب في عيد الأضحى..وصلت لأسعار لا تُصدّق

الكشف عن هوية زوج نسرين طافش..وهذه هي صورته

الكشف عن هوية زوج نسرين طافش..وهذه هي صورته

شاهد: هاني شاكر يتلقّى هدية مميزة من الملك الأردني

شاهد: هاني شاكر يتلقّى هدية مميزة من الملك الأردني

شاهد: ترك كرة القدم..ديفيد بيكهام مُزارع في مزرعة لعسل النحل

شاهد: ترك كرة القدم..ديفيد بيكهام مُزارع في مزرعة لعسل النحل

ياسمين صبري: الزواج سُم قاتل

ياسمين صبري: الزواج سُم قاتل

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

شاهد: إليسا ووائل كفوري يشعلان حماس الجمهور في حفلهما في الغردقة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

ابن راغب علامة يصف منتقدي ملابسه بأوصاف غريبة

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

نانسي عجرم تتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو في أحدث أغنية لها

عربي

شؤون الحرمين تؤكد جاهزية كسوة الكعبة للعام 1443 هـ

شؤون الحرمين تؤكد جاهزية كسوة الكعبة للعام 1443 هـ

رئيس الوزراء الأردني يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة تسرب الغاز بالعقبة

رئيس الوزراء الأردني يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة تسرب الغاز بالعقبة

السيادة السودانية تستنكر الإتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع

السيادة السودانية تستنكر الإتهامات التي يرددها البعض لشيطنة قوات الدعم السريع

توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية

توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية