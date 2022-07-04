خلال حفل تخريج كلية الشهاب المقدسي.. عكرمة صبري يطالب بدعم التعليم بالقدس











أكد الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا رئيس مجلس أمناء كلية شهاب المقدسي على ضرورة دعم التعليم في القدس وخاصة التعليم المهني والتخصصات المطلوبة لسوق العمل المحلي لحاجة المجتمع إليه.جاء ذلك خلال احتفال كلية الشهاب المقدسي ، بتخريج الفوج الخامس "الحرية والكرامة" من طلبتها من تخصصات دبلوم هندسة ديكور تصميم داخلي ودبلوم محاسبة عامة ودبلوم حضانة طفل بحضور مجلس الأمناء وعدد من الشخصيات المقدسيةوالمدرسين وأهالي الطلبة.ووجه الشيخ صبري التحية والتبريكات للطلبة وأولياء الأمور بنجاح أبنائهم.واكد مدير عام الكلية الدكتور امجد شهاب على الالتزام بتطوير الأداء والمستوى بكل احترافية ومهنية وركز على ضرورة تعلم الطلبة مهارات حياتية بجانب الدراسة لتساهم أيضا في مساعدتهم بإيجاد فرص عمل اسرع شاكرا الخريجين على التزامهم والمواظبة على دراستهم متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح.وكان الاحتفال بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الافتتاح ألقتها عريفة الحفل الأستاذة لينا بركات وتخلل الحفل نشر فيديو قصير عن الكلية وتطورها وعن الطلبة الخريجين وفقرات من الدبكة وتوزيع الدروع على الطلبة المتفوقين وانتهى الحفل بتوزيع الشهادات لجميع الطلبة الناجحين.