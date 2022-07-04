شؤون فلسطينية

المفتي العام يعلن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

المفتي العام يعلن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، هو الساعة السادسة والربع صباحا، حسب التوقيت الصيفي.

وأكد الشيخ حسين في بيان، صدر عن دار الإفتاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الاثنين، على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج.

وناشد المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية حفاظاً على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة (كورونا)، وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.

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