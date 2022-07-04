"المرور" بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الإثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في وزارة الداخلية بغزة، اليوم الإثنين، عن حالة الطرق لهذا الصباح داخل القطاع.وذكرت المرور، أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت المرورعن وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطة، وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة الوسطى، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.كما وأفادت بإغلاق جزئي في شارع المصريين الغربي بخانيونس لوجود أعمال حفر وتركيب مواسيرونوهت إلى أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.